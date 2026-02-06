直播收「抖內」被指非合法政治獻金 黃國昌爆氣：我是非常遵守法律的人

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌卸任立委後宣布參選新北市長，被爆2天直播就收到近30萬元的「抖內」，引起討論。內政部長劉世芳5日表示，抖內並不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金管道，目前已與監察院完成多次會議，將送至行政院審議，未來會給立法院參考。對此，黃國昌今（6）日連喊了2次，「黃國昌是一個非常遵守法律的人」，民進黨雙標，「針對我的YT大作文章」。

黃國昌卸任立委後，保持固定每週一開直播與網友互動，也同步為新北市長選戰募款，他的YT頻道就被爆重啟抖內功能，直播兩天「抖內」金額就接近30萬元。對此，劉世芳表示，縣市長候選人都要按照《政治獻金法》相關規範，給包括監察院在內做審查，但是抖內是經過網路而來，不容易調閱、監控與審查，「抖內」方式並不符合未來候選人可以使用正式合法政治獻金管道，這部分目前已與監察院完成多次會議，將送至行政院審議，未來會給立法院參考。

廣告 廣告

黃國昌今天舉行記者會說明都更政策，對於劉世芳的說法，他痛批，劉世芳說未來要修法，那不就代表目前現行法規，根本沒有任何違法之處嗎？發言內容恣意展開政治攻擊抹黑，講話內容自打臉毫不自覺。

接著，黃國昌連續說了2次，「黃國昌是一個非常遵守法律的人」，他強調，自己在有公職身分或登記成為公職候選人後，當然適用政治獻金法規定，但民進黨雙標讓人看不下去，「我現在沒有公職的身分，針對我的YT在那邊大作文章」，真正有公職身分的人收抖內，沒看到民進黨沒說話。

黃國昌稱，難道現在在台灣，顏色對了，抱緊民進黨大腿，怎麼樣做，民進黨都沒意見？相反的只要敢站出來批評民進黨違法濫權，即使一切合法的行為，也要被掌握權力的政治人物作為政治攻擊的對象嗎？

更多三立新聞網報導

劉世芳拒給李貞秀機密資料！黃國昌怒喊：她過去對我質詢「問A答B」

嗆藍挺過罷免就膨脹！館長喊「把自己打死」：綠2026又要贏了

黃國昌新北走入死局？媒體人預言「2結果」：注定透支

黃國昌自認3點贏李四川！他酸爆：自知其他全輸？

