直播收30萬抖內！劉世芳指非合法政治獻金管道 黃國昌：民進黨雙標讓人看不下去

針對內政部長劉世芳指直播抖內不是合法政治獻金管道，民眾黨主席黃國昌今天（6日）強調，他現在沒有公職身分，民進黨雙標實在讓人看不下去。（圖／李智為攝）

民眾黨主席黃國昌卸任立委後隨即成立新北市長競選總部，開2天直播就收到30萬元的抖內，內政部長昨說明抖內並非合法的政治獻金管道。對此，黃國昌今天（6日）受訪時強調，「我是個非常遵守法律的人」，他現在沒有公職身分，民進黨卻針對他大做文章，「只要敢站出來批評民進黨政府的違法亂權，即使一切行為合法，也要被拿來作政治攻擊？」

黃國昌日前卸任立委後成立競辦，並連開2天直播被爆共收到近30萬元抖內，劉世芳昨被問及此事時說，這不符合候選人可使用的合法政治獻金監督管道，相關法規目前已在行政院審議中。

對此，黃國昌今天上午在新北市競辦舉行首場政見記者會，並在會後受訪時說，劉世芳說未來要朝修法方向處理，「那不就代表目前依照現行法規，根本沒有任何違法之處嗎？」

黃國昌批評，同樣是劉世芳，她的發言內容一方面說要修法，一方面卻又對他展開政治攻擊抹黑，連自己講話的內容都自打臉而毫無自覺。

黃國昌重申，「我是一個非常遵守法律的人」，在他有公職身分，或是登記成為公職候選人後，當然就必須依照《政治獻金法》的規定辦理，「但民進黨的雙標，實在讓人看不下去」。

黃國昌表示，他現在並沒有公職身分，民進黨卻針對他的YouTube頻道大做文章，而真正有公職身分的人開著YouTube收抖內，他卻從來沒有聽過民進黨說過任何一句話。

黃國昌質疑，難道在台灣，現在只要顏色對了、抱緊民進黨的大腿，不管怎麼做民進黨政府都沒有意見；相反的，只要敢站出來批評民進黨政府的違法亂權，即使一切都是合法行為，也要被這些掌握權力的政治人物拿來作為政治攻擊的工具？



