直播教學不只在教室！「直播教母」KK老師率學員亮相2025鱸石共鮮節，展現實戰含金量
南縣區漁會攜手 Yahoo 購物共同舉辦的「2025 鱸石共鮮節」於近日正式登場。活動聚焦台灣在地漁產、強調「從產地到餐桌」的安心供應鏈。現場除了海鮮主角備受注目外，另一個亮點則是由「電商直播培訓教母」之稱的KK老師率領學員共同現身。這不僅是直播教學的新形態，也讓更多人看見直播人才有能力走進政府、平台與不同產業的核心現場。
KK老師深耕直播領域已久，與其說她是老師，不如說她是能把學生帶向外界的橋樑。KK老師強調，直播絕不是一個人在鏡頭前孤軍奮戰，而是一張能通往更多領域的「通行證」。這次活動中，KK老師帶著學員─「千位團媽操盤手 Amanda」與「客家小二哥王煜明」一同出席，正是這個理念最直接的體現。
以實戰帶學員，KK老師要讓「學生站上舞台」
在許多直播者仍停留於學習話術與技巧時，KK老師已經把教育帶往更高層次。她認為，課堂知識只能解決一半問題，真正的成長必須在線下現場。因此這次活動，她刻意安排學員同行，讓他們實際感受與產業端互動的氛圍、見識平台如何選品、了解政府在推動漁產與電商合作的政策背景。
KK老師笑說，能讓學生「被看到」比她自己被看到更值得開心。對她而言，直播教育的價值不只是教會人上鏡頭，而是讓他們能自信走進企業、品牌、政府活動等不同場景，把直播能力延伸成跨界能力。
從選品、平台到產業鏈，KK 老師讀得懂、看得透
作為電商直播培訓教母，KK老師一走進活動現場，目光就聚焦在產地供應鏈的細節。她談起漁會嚴選的金目鱸與石斑時，語氣充滿專業者才有的篤定，這些都是直播與電商在意的核心。
KK老師也特別提到，與 Yahoo 購物合作是一個能讓好產品真正被市場看見的重要通路。平台的信任度、上架的透明流程以及冷鏈配送能力，正是消費者願意首購與回購的關鍵。這種從產地到平台的完整鏈條，也正是 KK 老師希望學生能理解的產業視角。她帶著學生一起觀察、一起提問、一起討論，讓直播不再只是銷售動作，而是一份能看懂市場的專業能力。
學員的公開亮相，代表直播教學的「升級」
在活動現場，無論是與漁會的對談，或是與Yahoo 購物團隊的互動，學員們不再只是學習者，而是以合作夥伴的姿態出現。這場活動出席，讓他們首次體驗自己能在產業場域中扮演更大的角色，能和政府單位、電商平台負責人同場交流，從「直播者」轉變「與產業對話的人」，也讓外界看到直播人才具備更多跨界可能。
KK 老師希望她的學生能把直播能力延伸成內容創作、行銷企劃、品牌溝通等多元能力。她常說，直播只是入口，但它能讓人接觸到的領域，遠比一間直播間大得多。
從直播教育出發，走進更大的市場
KK 老師表示：「能帶著學生一起被看見，就是我最幸福的事。」2025 鱸石共鮮節不僅展示台灣海鮮的產業整合，也成為直播教育展現新價值的一個舞台。這次KK老師帶著學生一起亮相，是她長年耕耘後的自然延伸，也是直播教育未來最重要的方向，不只教，更讓學生走入產業；不只帶貨，更帶路。
