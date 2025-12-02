直播爆「彼此理念跟不上！」館長切割黃國昌

▲網紅「館長」陳之漢昔日從和民眾黨主席黃國昌同框吃炸雞。（圖／翻攝自館長YouTube頻道直播）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢以支持前民眾黨主席柯文哲聞名，也多次和現民眾黨主席黃國昌同框，不過，館長昨（2）日在直播中提到和黃國昌的想法、作風都不同，遭外界質疑是在切割黃國昌，而館長更一度直言，他若出來選立委，有自信能當選。

館長昨在直播中被問到，黃國昌針對他去中國的事情也表示不做回應，館長坦白表示：「我有些理念他跟不上，他的想法我跟不上，他認為我不該這麼做，我認為他不該這麼做，那都沒有關係，因為每個人的作風本來就不一樣。」

館長一番話，遭外界解讀是在切割，而事實上，館長近期被資深員工爆料疑似性騷擾等事時，黃國昌當時也回應稱自己是「外人」，不適合多說、多評論。

館長昨指出，他和黃國昌是「他做他的，我做我的，他做什麼關我什麼事？而我做什麼也不關他的事，當初黃光芹用我的事情罵他的時候，我就講過：『我陳之漢跟黃國昌無關』，我去中國做的每件事，你帶種就直接找我，在網路開戰，問黃國昌幹嘛？我愛中國，又不是黃國昌愛中國。」

而當談及兩岸議題，館長更直球表示：「我愛中國，政治人物不敢說」，更強調自己支持「互信、交流，甚至最終和平統一」。

