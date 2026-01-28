直播爬台北101「挨轟消費危險、不負責任」 Netflix回應了

Netflix挨轟消費危險、不負責任。（圖／路透社）

Netflix日前以直播形式播出《赤手獨攀台北101：直播（Skyscraper Live）》，記錄極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何安全繩索的情況下，徒手攀登高達508公尺的台北101，全程長達一個半小時。這場直播被外媒形容為「史上最緊張的電視觀看經驗之一」，不僅震撼全球觀眾，也引起部分人士對於電視娛樂的深層反思，擔心恐造成模仿效應；對此，Netflix也回應了。

霍諾德早已因紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》聞名於世，該片細膩剪輯他挑戰美國優勝美地國家公園酋長岩（El Capitan）的過程，以高度戲劇張力與專業敘事方式，讓觀眾在安全距離內體驗極限運動的刺激。然而，《赤手獨攀台北101：直播》與過往作品最大不同之處在於是即時直播，沒有剪接空間，也無法事後修正風險。

綜合外媒報導指出，直播的不可逆性大幅放大了觀眾的心理壓力。一旦發生意外，所有人都將即時目睹最壞的結果。相較於經過後製的紀錄片，這種「毫無遮掩」的呈現方式，讓觀眾在緊張與不安中觀看，彷彿搭乘一趟長時間亂流不斷的航班，多數時間令人疲憊分心，並隨時可能迎來令人心跳驟停的瞬間。

報導形容，即便只是看到霍諾德最終站上101頂端的畫面，都會引發一種類似「幼童誤闖刀具抽屜」的本能恐慌，並提出尖銳質疑：「我們是否真的應該把『人可能會死』當成娛樂賣點？儘管霍諾德的體能與勇氣令人敬佩，但觀眾收看直播的核心動機，無可否認正是那一絲萬一失足墜落的風險期待。」

外媒分析，Netflix顯然不希望被貼上「高空墜落頻道」的標籤，因此《赤手獨攀台北101：直播》應該只會是一次性的嘗試。若未來持續推出可能導致人命危險的直播節目，例如「自由潛水直播」、「屋頂跑酷直播」，甚至是更誇張的極限挑戰，恐怕會讓現代電視娛樂倒退成維多利亞時代的怪胎秀。

面對質疑聲浪，Netflix發聲強調，直播中已設有觀眾酌情觀看提醒，並設置10秒延遲機制，結合無人機和直升機的即時拍攝畫面、架設在樓頂的攝影畫面以及現場攝影人員的拍攝，並穿插了預先錄製的講解攀登技術難度的片段，以防突發狀況；同時反覆警告觀眾切勿嘗試類似行為。

