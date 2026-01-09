直播狠嗆「斬首賴清德」 館長陳之漢遭起訴

館長去年直播間嗆斬首賴清德掀起討論。（圖：臉書飆捍粉絲團）

網紅「館長」陳之漢去年在直播中，曾經開嗆「把賴清德狗頭斬下來」、「我昨天有看到新聞，斬首打擊」與「兄弟，I等you 啊」，遭檢警緊急傳喚。新北地檢署今天（9日）偵結全案，依涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，陳之漢於去年10月5日晚間在YouTube頻道「館長惡名昭彰」直播，談論兩岸與政治議題時，稱「武統就不用選了」、「兩岸一家親」，更進一步說出「把賴清德的狗頭斬下來」、「精準斬首」等語。檢方認定，他刻意將新聞中提及的「斬首行動」軍事術語，惡意延伸為對總統具體加害生命的表述，已明顯偏離一般社會對相關用語的理解範圍。

儘管陳之漢重申只是在回應網友及新聞，不過檢方認為「斬首行動」與「斬下總統頭顱」顯然不同，且陳之漢身為高知名度網紅，明知自身言論具有高度渲染力，相關發言不僅帶有強烈貶抑與威嚇意味，也足以使一般民眾心生恐懼。即便國家元首有維安人員保護，但此類涉及加害生命的言論，仍可能引發社會不安與公眾恐慌，加上已有多份檢舉佐證，已不屬言論自由保障範疇，因此依法提起公訴，後續將由法院審理。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪