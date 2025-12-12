直播突被日網「洗版1字」！激正學生妹一查秒氣炸：太噁心

娛樂中心／周希雯報導

許多網紅開直播分享生活時，粉絲們會透過彈幕即時互動，不過留言尺度必須拿捏好，否則可能引起本人不適或爆發爭議。近日南韓就發生一起驚人直播事故，1名正妹女學生本想詢問觀眾，有無發現她的不同之處，沒想到日本網友狂刷1字，她一查真正含義才警覺被惡意言語騷擾，氣得大罵「太噁心了！」

現年18歲正妹女高中生「ふにゃみ」來自南韓，經常在日本影音平台直播「Niconico動畫」直播，憑藉甜美長相吸引超過8000人追蹤。近日她照常開直播分享生活，提到自己睽違2年和好友出遊時，一時興起詢問觀眾，「你們看得出來我和一個月前有什麼不同嗎？」留言彈幕瞬間跳出各種猜測，起初是隆乳、美髮、體重等外貌變化，也有人猜測是感情狀況，「交男友了嗎？」

然而不久後，彈幕瞬間被漢字「膜」洗版攻佔，甚至有人直言「你的膜不見了嗎？」由於出現頻率太高，妹子好奇上網查詢該字含義，才發現自己是被暗示「處女膜已破」，忍不住公開表達不滿，「我懂了…」、「去死吧，你們這些傢伙」、「真噁心」。不過她事後再次發文，只是請大家把相關言論刪除，也對於引發討論感到抱歉，似乎不想把事情鬧大。





該片段如今被分享到X平台、日本論壇「5ch討論區」，不少網友也痛批「很多人都把性騷擾當成有趣」、「這太糟糕、太噁心了，居然對高中生說出這些言論。看到這個，我多少能理解女權主義」、「他們居然認為這只是個玩笑，真是令人作嘔」、「這些觀眾真是詭異」、「被性慾望支配腦袋的一群人」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

