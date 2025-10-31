直播節目控三立「毀人家庭」遭告誹謗！朱凱翔、李孝亮獲不起訴

李孝亮（左）上朱凱翔（右）的直播節目。翻攝Youtube頻道「不演了新聞台」

今年5月6日，名嘴朱凱翔在Youtube頻道「不演了新聞台」的直播節目邀請吳沛憶罷團領銜人李孝亮上節目訪談，期間朱凱翔多次以「毀人家庭」、「毒害人心」抨擊三立電視，李孝亮則在一旁附和，兩人遭控誹謗罪，台北地檢署今（31日）偵結，予以不起訴。

事發於5月6日上午8點，朱凱翔邀請李孝亮上節目討論罷免案，當時李孝亮母親曾公開反對兒子擔任罷免領銜人，主持人朱凱翔認為，這都是因為三立電視不斷在節目渲染「一罪一罰」，李孝亮可能被關30年，製造恐慌。他進一步抨擊三立「欸我真的三立毀人家庭捏」、「這個毒害人心的程度，不下於那種詐騙集團」、「這簡直就跟邪教沒什麼兩樣」、「這個三立的好朋友們，如果良心未泯的，放下屠刀立地成佛ＯＫ?」李孝亮則在一旁附和「嗯、對、對呀！」

節目播出後，三立電視提告朱凱翔、李孝亮兩人涉犯誹謗罪。偵查階段，朱凱翔堅稱，李孝亮母親是三立的忠實觀眾，但三立為了製造壓力給李孝亮，不斷在政論節目散播假訊息，渲染一罪一罰，讓李關30年，進而讓李母壓力很大，導致母子失和，「這不是毀人家庭、詐騙集團嗎？」

檢方認定，朱、李2人在直播節目中的言詞稍嫌聳動，但目的不外乎為喚起一般民眾注意，藉此增加民眾對罷免議題的了解程度，言論尚難認定已明顯逾越適當評論的範圍，認其等犯罪嫌疑均不足，予以不起訴。



