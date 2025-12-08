直播詐騙猖獗！北市婦急匯11萬買翡翠 明星臉所長拆解騙局

記者楊忠翰／台北報導

北市天母所長陳鍵頡（左）對著王女講解詐騙話術。（圖／翻攝畫面）

台北市士林區1名王姓女子，先前在網路觀看直播，對店家販售的限量翡翠手鐲十分心動，隨即前往銀行欲匯款11萬元，行員立刻通報警方；天母派出所長陳鍵頡帶著警員到場，並開始講解詐騙集團手法，順利點醒深陷其中的王女；除此之外，陳所長外表神似YouTuber「HOOK」，意外成為這起事件的亮點所在。

士林分局表示，日前王女在網路觀看直播時，對於直播主提及「工廠直送」、「倒數特價」等話術心動不已，留言區也刷了一排「已下單」的訊息，讓她誤以為自己撿到便宜，遂在直播主連聲催促下，急忙衝到銀行匯款，行員直覺有異，遂通報警方到場協助。

天母派出所長陳鍵頡偕警員林俊宏到場，並對王女詳細解釋直播詐騙慣用手法，包括限時壓力、灌水留言、假貨源及低價誘惑等話術，王女聽完後恍然大悟，始知自己差點受騙上當，隨即向陳所長及林警員道謝；不僅如此，陳所長五官神似女YouTuber「HOOK」，亦成為這起事件的一大亮點。

士林分局呼籲，近年直播詐騙快速增加，直播主以倒數優惠、限量商品、超低價格等方式吸引民眾掏錢，倘若店家出現先行匯款、要求下單或價格不合理等情形，民眾務必提高警覺，並撥打165反詐騙專線或110查證。

