直播試飛「黑飛機」慘墜亡！揭陸自製飛機地下產業鏈 居然用製麵機做零件

大陸自製輕型飛機的亂象近期再度引發廣泛關注，一名四川男子在直播試飛簡易飛機時不幸墜毀身亡，數千名觀眾透過直播目睹了這場悲劇。央視深入調查後揭露了大陸「黑飛機」產業鏈的驚人現狀：不肖業者未經許可自行組裝飛機販售，甚至以製麵工具機兼做飛機零件，在農田小徑當作起降跑道，完全罔顧飛行安全規範，嚴重威脅公共安全，也暴露了監管制度的嚴重漏洞。

四川一名男子購買了一架簡易飛機，卻在直播飛行過程中失事身亡。（圖／CCTV-2）

今年9月，四川一名男子購買了一架簡易飛機，卻在直播飛行過程中失事身亡，上千名觀眾親眼目睹了這場慘劇。然而，這類「私人製造」的飛機在大陸網路平台上隨處可見，售價從40萬至400萬台幣不等，這些飛機完全沒有任何安全保障。網上許多自製飛機賣家經常展示他們的「成果」，宣稱「這一台我們手工組裝製造的超輕型飛機，我正駕駛著它在300米的高空編隊飛行」。

大陸央視記者聯繫了網上自製飛機的賣家，前往山東一處廠區調查時發現令人震驚的情況：廠區內放置了大量麵條，原來業者認為生產麵條的工具機與生產飛機的工具機可以通用，於是一邊生產麵條，一邊「斜槓」販賣飛機。一位私人飛機製造者周先生表示，他們在附近的小農場修建了一條800米長的跑道用於試飛。記者實地查看後發現，所謂的「機場跑道」其實只是農田裡的一條小徑。

記者進一步調查發現，在河北承德的另一個飛機賣家現場，有2架全新的旋翼飛機就停在門口，而前些日子已經賣出了3至4架。當買家詢問是否為二手飛機時，這位自稱「大海」的私人飛機製造者回答：「都是全新的，我自己做的，最低22萬人民幣」。

即使這些業者明知違法製造、販售飛機，他們仍會採取規避手段，如給消費者提供「陰陽合同」，表面上只銷售零件而非整機，以此規避監管。這是因為他們根本沒有取得大陸民航局的飛機生產許可證。這種非法飛機的製造與買賣行為，不僅嚴重威脅民眾生命安全，也干擾了空域秩序，同時暴露了大陸監管體系中存在的巨大漏洞。

