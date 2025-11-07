直播認割韭菜！泡泡瑪特員工：價格「確實過分」 股價蒸發近4成

大陸中心／程正邦報導

泡泡瑪特熱門玩具 Labubu在名人加持下成為最夯潮玩，吸引年輕人搶購。（圖／翻攝自微博）

知名潮流玩具品牌「泡泡瑪特」（POP MART，港股：09992）於6日晚間在抖音官方平台發生直播失誤。兩名工作人員的私下對話，疑似因下播後未關閉直播麥克風而意外被全程放送，其中一句「這東西賣79元（人民幣），確實有點過分」，與另一名員工「沒事，會有人買單的」的回覆，迅速在網路上炸開，將泡泡瑪特推上輿論風口浪尖，並被消費者質疑是在「割韭菜」。

泡泡瑪特員工直播時閒聊認盲盒價格「確實過分」，網友痛斥割韭菜。（圖／翻攝微博）

員工真實心聲外流：高價潮玩引爆輿論

綜合陸媒報導，據悉，涉事產品是泡泡瑪特於2025年11月剛推出的新品：DIMOO新生日記系列「掛鏈盲盒」。

在直播展示期間，一名女性工作人員手持產品，在以為直播已結束的情況下，對著原價79元人民幣（約新台幣344元）的單個盲盒，脫口說出：「哎嘛，這東西賣79確實有點（貴）！」身旁另一名男性工作人員則緊接著回了一句：「沒事，會有人買單的。」

這段短短數秒的「真心話」被網友迅速錄影並瘋傳，相關話題立刻衝上社群平台熱搜榜首，引發了對潮玩定價合理性的激烈討論。

泡泡瑪特直播事故登上微博熱搜榜首。（圖／翻攝微博）

市場震盪：股價盤中急跌，創五月來新低

員工的「大實話」不僅引發了消費者情緒，也直接衝擊了資本市場。

泡泡瑪特股價在8月26日創下339.8港元/股的歷史新高後一路走低，今天（7日）開盤，泡泡瑪特股價在香港交易所應聲急跌，盤中最大跌幅一度超過5.5%，股價最低見到205.4元，創下自同年5月以來的最低紀錄，累計跌幅已逼近40%。

DIMOO新生日記系列掛鏈盲盒單個售價為79元人民幣，一整盒含6個常規款加1個隱藏款，售價為474元人民幣（約新台幣2064元）。（圖／翻攝微博）

許多網友認為，連自家員工都覺得貴，證明了潮玩的高定價確實存在爭議，諷刺品牌將粉絲當作「會買單的冤大頭」和「韭菜」收割。

也有媒體引述代工廠消息指出，此類由鋅合金掛件、樹脂公仔組成的產品，單個生產成本可能遠低於8元人民幣，其餘絕大部分售價屬於IP和品牌溢價。

泡泡瑪特股價在8月26日創下339.8港元/股的歷史新高後一路走低，累計跌幅已逼近40%。（圖／翻攝微博）

官方回應：承認事故，強調不會開除員工

面對排山倒海的質疑與網傳「涉事員工已被開除」的消息，泡泡瑪特官方於11月7日火速作出回應。

公司內部人士對媒體表示，確實發生了直播事故，目前正在緊急調查中。但官方特別強調，不會開除直播事故中相關員工。

DIMOO新生日記系列掛鏈盲盒單個售價為79元人民幣，一整盒含6個常規款加1個隱藏款，售價為474元人民幣（約新台幣2064元）。對於外界關注商品定價是否會調整，客服則表示「暫未收到任何通知」。

