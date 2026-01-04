直播賣煙火被盯上！逃逸移工囤33公斤爆竹 桃園警消查獲最高恐罰30萬元

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

桃園市警方與消防單位昨（3）日晚間聯手出擊，查獲一名疑似逃逸的越南籍陳姓移工，在住處非法囤放大量爆竹煙火，並透過網路直播方式販售。相關單位指出，該行為已違反《爆竹煙火管理條例》，最高可處30萬元罰鍰。

桃園市警方與消防單位昨（3）日晚間聯手出擊，查獲一名疑似逃逸的越南籍陳姓移工，在住處非法囤放大量爆竹煙火。（示意圖／Unsplash）

警方表示，日前接獲民眾檢舉後展開蒐證，並以「網路釣魚」方式假扮買家相約面交，於現場當場將陳男控制，隨後會同桃園市消防局第一大隊前往其住所檢查，當場查獲大量爆竹煙火。

經清點後發現，陳男住處內囤放的爆竹煙火數量驚人，其中屬於認可種類的火藥量高達33公斤，未經認可的爆竹煙火總重量也有17.5公斤，種類涵蓋舞台煙火、爆竹及專業煙火彈等，存放環境相當危險，對周遭住戶安全構成威脅。

相關單位指出，陳男涉嫌非法儲存及販售爆竹煙火，後續將依規定裁處6萬至30萬元罰鍰。第一大隊大隊長賴志忠提醒，販售爆竹煙火須具備合法資格，民眾購買時也應確認是否有認可標示，施放時務必遵守政府公告的合法時段與限制區域，避免釀成火災或意外，影響公共安全。

