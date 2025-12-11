直播錄影出人命！知名名嘴當眾「歪頭猝死」全場嚇傻

（記者許皓庭／綜合報導）多明尼加共和國近日發生一起震驚媒體圈的意外事件。當地知名的運輸業代表烏雷尼亞（Mario Ureña），於本月3日受邀參加電視台直播節目時，竟在錄影過程中突然失去意識並癱軟倒下。儘管製作單位緊急中斷訊號並將其送醫搶救，無奈最終仍宣告不治，詳細死因尚待後續釐清。

回顧事發當時的節目畫面，烏雷尼亞正坐在攝影棚的沙發上，專注聆聽另一名與會嘉賓針對公共議題發表看法。不料，在毫無預警的情況下，烏雷尼亞的頭部突然向側邊傾斜，隨即整個人無力地癱倒在座位上，手中的文件資料也隨之散落一地。突如其來的狀況讓現場陷入短暫停滯，約莫兩秒後，主持人與現場工作人員才察覺異狀，隨即上前查看並試圖喚醒他。

廣告 廣告

該電視台在事發第一時間立即切斷直播訊號，並通報緊急救護單位將烏雷尼亞送往鄰近醫院急救。遺憾的是，經過醫療團隊搶救後，烏雷尼亞仍回天乏術。根據當地醫院初步發布的消息指出，死因推測可能與突發性心臟相關疾病有關，但院方並未對外透露更多具體的病歷細節。

據了解，烏雷尼亞在多明尼加當地頗具知名度，身為資深運輸業者，他長期關注並參與交通政策與旅遊發展等社會公共議題的討論，是各類談話性節目的常客。此次他在公開錄影場合驟逝，不僅讓當天在場的媒體同業感到震驚與遺憾，也讓長期關注他的觀眾感到惋惜。

更多引新聞報導

林書豪献唱F3神曲被狠評2分！周杰倫吐槽回應網笑瘋

冷空氣連三波南下 週日深夜北台急凍探10度

