直播開嗆「斬下賴清德狗頭」 館長陳之漢恐嚇總統遭起訴

館長陳之漢在直播時宣稱「砍賴清德狗頭」，9日被新北地檢署起訴。（圖／報系資料照）

知名網路直播主「館長」陳之漢，因在直播中針對兩岸議題發表激進言論，甚至揚言要將總統賴清德的「狗頭斬下來」，新北地檢署9日偵結，認定其言論已逾越言論自由範疇，依《刑法》恐嚇公眾罪及恐嚇危害安全罪對陳之漢提起公訴。

起訴書指出，陳之漢於2025年10月5日晚間，在住所經營其 YouTube 頻道「館長惡名昭彰」進行直播。當時他在討論國民黨主席選舉與兩岸辯論會議題時，明知其直播內容擁有大量觀眾，言論具高度渲染力，竟基於恐嚇公眾與危害安全之不確定故意，發表激進言論。

陳之漢在直播中宣稱「咱們就武統，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」，隨後更將新聞報導中的中共軍事演習「斬首行動」，並公開表示：「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「我日也思夜也思啊」等語。

檢方認為，憲法雖保障言論自由，但任何人均有免於恐懼的自由。陳之漢將軍事術語惡意衍伸成「砍下總統頭顱」的具體行為，顯然已脫離一般社會大眾所認知的政治評論範圍，屬於具體的生命威脅，並非言論自由的保障範疇。

檢方認為，陳之漢身為知名網紅，知其所為言論有相當程度之渲染力，上開言論顯然足以使悉其所為言論有相當程度之渲染力，上開言論顯然足以使一般人心生畏懼，自不因總統身分而有所不同。

檢方強調，國家元首工作處所或所到處所，時常有諸多人潮聚集，若被告於該場所攻擊國家元首，即有可能將造成嚴重傷亡或財產損失，且被告上開言論，有多位民眾具狀檢舉，已構成恐嚇公安無疑，因而判斷其行為已非言論自由保護之範疇，因而於9日對他提起公訴。

