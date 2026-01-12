直播電商傳奇MIURICO擴點在望 新竹女性引頸期待

直播電商傳奇 MIURICO 自創女裝品牌，挺進台北時尚核心，未來將在新竹、高雄展店，滿足更多女性需求。（MIURICO提供）

記者彭新茹／新竹報導

在台灣直播電商界以「不怕等不到，只怕買不到」的高人氣著稱，並引領美學風潮的時尚品牌 MIURICO，去年底進駐台北時尚核心，今年有望在新竹、高雄展店，讓不少新竹女性相當期待。

品牌創辦人暨時尚總監 Yvonne始終秉持「細節實現奢華」的匠心與其對美學永不滿足的挑剔哲學。她表示，MIURICO 的存在，是為了滿足那些對美感毫不妥協的眼光。堅持繁複細膩的工法，不論是手工羊毛外套的精緻縫線，或是秋冬系列中層次分明的細節處理，都是為了讓每位走進專櫃的女性，都能感受到那份超越價格的精品溫度。透過客製化訂製尺寸與設計，精準解決不同體型的穿搭痛點，讓「美」不再需要遷就標準，實現真正的時尚平權 。

隨著台北首家實體店舖的正式運營，MIURICO 承諾未來將持續進駐新竹、高雄等主要城市，滿足全台粉絲對實體店的深切期待，將具備國際設計視野與極致質感的服飾，傳遞給更多追求質感生活的當代女性。