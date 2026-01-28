直播霍諾德徒手攀101挨轟「玩命、不負責任」 Netflix發聲回應了

Netflix直播霍諾德(Alex Honnold)赤手獨攀登頂101，被多家外媒批評「不負責任」。美聯社



美國傳奇攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球同步轉播下，僅花91分鐘就攀上台北101，引起全世界討論。不過這次風險極高的挑戰，背後其實引起許多外媒和攀岩界人士的質疑，甚至有許多外媒質疑Netflix轉播這種高度危險的挑戰「不負責任」，恐造成模仿效應。對此，Netflix也回應了。

英國權威媒體《衛報》質疑，Netflix直播霍諾德這項行為，已在安全倫理上引起部分人士質疑，尤其是去年才剛發生抖音攀岩網紅米勒（Balin Miller）在直播攀爬酋長岩時，意外喪命一事，讓反對聲浪變得更加強烈。瑞士《新蘇黎世報》評論則指出，像霍諾德這類在近年從事各種瘋狂、遊走灰色地帶的極限運動員，經常被包裝成英雄，來填補現代社會的空虛角色，並非真正的英雄。

《華爾街日報》專欄作家更撂重話批評，Netflix這類直播形式帶有獵奇意味，「毛骨悚然且不負責任」。也有人認為霍諾德在擁有家庭、孩子的情況下，還進行這種沒有安全措施的攀爬直播，行為極度不妥。

面對外界批評，Netflix發聲強調，直播節目已設有觀眾酌情觀看提醒，並設置延遲機制以防突發狀況。不過外界仍持續質疑，當風險真的成為節目賣點，平台是否真的能與責任切割，相關細節仍值得討論。

