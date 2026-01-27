直播霍諾德「徒手攻頂」台北101 歐洲媒體開酸：Netflix把玩命變「獵奇秀」

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

美國攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）近日在未使用繩索與防護裝備的情況下，完成徒手攀登台北101，並由Netflix以直播形式讓全球觀眾同步觀看。這壯舉也引來國際媒體爭相報導，其中也出現批評聲，部份歐洲媒體質疑，這是把玩命的高風險行為包裝成大型「獵奇秀」。

Netflix直播霍諾德徒手攀登台北101。（圖／Netflix臉書）

有部份歐洲媒體把焦點放在「轉播倫理」。奧地利哲學家、神學家帕加尼尼（Claudia Paganini）接受德國之聲（DW）相關報導時指出，串流平台選擇即時呈現這類可能致命的行動，等於在概念與場景上推升了旁觀式的刺激感，恐讓極端高風險行為被正常化，甚至引發模仿疑慮。

英國《每日鏡報》則把矛頭指向串流平台Netflix，批評全球直播徒手攀登行動高度商業化，形同將高風險行為包裝成獵奇表演，卻忽略其中潛藏的致命風險。

這種擔憂並非空穴來風。外媒也回顧，2025年10月1日，年僅23歲的美國攀岩者巴林・米勒（Balin Miller）在優勝美地國家公園酋長岩（El Capitan）發生墜落意外身亡，事件還被直播畫面「撞見」，對觀看的民眾造成心靈創傷。

