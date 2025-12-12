直播》停砍公教年金三讀闖關 立院表決大戰現場最新

立法院長韓國瑜主持12日院會。（姚志平攝）

立法院國民黨團推動停砍年金修法，草案11月11日交付協商，經過1個月協商冷凍期，立法院長韓國瑜昨（11日）召集朝野協商，由於三黨最終協商無共識，韓裁示全部送交院會進行處理；此案有望在今（12日）下午闖關三讀，目前朝野將上演表決大戰。《中時新聞網》透過直播提供讀者現場最新。

韓國瑜今天上午召集黨團幹部協商，最終達成黨團共識，院會上午處理國情報告案，下午則處理「公務人員退休資遣撫卹法修正案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，意即年金停砍將於今日表決三讀。

公教年金改革自民國107年7月上路，所得替代率分10年逐年調降1.5％，改革時程至118年止。國民黨團及藍委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」，修法重點包括退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按CPI累計成長率調整。

然而，昨日協商時，國民黨團書記長羅智強說，如果一流的人都不來政府工作，政府也很難推出好政策，國考報考人數從30萬跌到去年16萬，今年更剩11萬人，停砍所得替代率才是真改革，並非要恢復過去水準，而是阻止砍過頭；民眾黨團副總召張啟楷也認為「砍太多，該停了」；民進黨團總召柯建銘表示，年金改革若走回頭路，會讓年金提早破產。

不過，銓敘部長施能傑昨說，站在退撫基金的角度，問題就是不足額提撥，基金原本估計在2049年破產，若提早停止調降，將提早3到4年用罄，後面的錢不夠將是很嚴肅的課題。

