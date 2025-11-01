直播》全代會今登場 鄭麗文正式就任國民黨主席

國民黨黨主席當選人鄭麗文今正式上任。（中時資料照／范揚光攝）

國民黨今（1日）上午召開第22屆第1次全國代表大會，黨主席當選人鄭麗文正式上任，並率全體第22屆黨代表宣誓就職活動以「努力進前、藍天再現」為主軸！《中時新聞網》透過直播提供讀者最新現場。

國民黨全代會今日上午於台北市成功高中體育館登場。本次主軸為「努力進前、藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道的概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。

大會流程方面，在播放開幕影片後，隨即進行朱立倫主席及鄭麗文主席的交接儀式。包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜都將與會。

廣告 廣告

另外，國民黨發言人鄧凱勛昨（10月31日）指出，民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓萊爾校長下車只差臨門一腳，全代會場設置萊爾校長公車的打卡牆，讓大家一起把萊爾校長與綠衛兵們趕下車，讓這台車走回正軌。

【連回中時新聞網原文】