直播》兩大在野黨魁首公開同框！鄭麗文、黃國昌今下午會晤 「藍白合」將成焦點

[Newtalk新聞] 中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌將在今（19）日下午 3 時在新莊凱悅嘉軒酒店舉行「鄭黃會」，外界密切關注，這場約 80 分鐘會談，是否將成為「藍白合」重新整隊的起點，甚至牽動 2026 縣市選舉的合作布局。





這場在野會談，雙方與會人馬揭曉，國民黨方面，除了鄭麗文外，還有副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁共同出席；民眾黨方面，除了黃國昌外，民眾黨秘書長兼台北市黨部代理主委周榆修、民眾黨黨團辦公室主任陳智菡與民眾黨發言人張彤等人也會出席。

