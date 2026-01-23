直播一半突昏倒！小龍女掌沛光速復活撐完全場 敬業精神網讚爆

小龍女掌沛在直播工作途中身體不適差點昏倒。（翻攝掌沛的IG）

中職味全龍啦啦隊「小龍女（Dragon Beauties）」練習生掌沛（掌沛妤），憑藉甜美外型圈粉無數，昨（22日）她在內衣品牌直播工作現場卻突然臉色蒼白、身體不適，隨後在鏡頭前直接「登出」倒地，嚇壞現場工作人員與觀看直播的粉絲，但她展現驚人意志力，短暫休息2秒後就重回鏡頭，敬業地完成直播，恢復意識第一時間也急忙安撫工作人員與粉絲說：「沒事、沒事，小暈而已」。

當時掌沛為內衣品牌進行直播，過了約莫20分鐘後，原本笑容滿面的她眼神逐漸迷離渙散，還突然中斷介紹，語氣虛弱向鏡頭外的工作人員請求支援椅子讓她坐下，話才剛說完，她整個人就突然重心不穩跌出鏡頭外，迸發碰撞物品巨大聲響，工作人員被嚇得急忙上前攙扶關切：「怎麼了？沒事吧？」

正當觀眾以為直播將就此中斷，掌沛竟展現了驚人的意志力，在休息2秒後重新站回鏡頭前，立刻調整狀態，對著鏡頭說：「好，OK，OK！」並在工作人員協助搬來椅子後，接續介紹產品，完成該場直播工作。

掌沛是小龍女練習生。（翻攝掌沛的IG）

掌沛在該場直播結束後，又繼續趕場到下一個工作地點，許多粉絲紛紛關心她的身體狀況，掌沛還原事發當下，她感覺到自己眼前逐漸變黑，似乎快要昏倒，所以才請工作人員協助搬椅子，很擔心會辜負廠商的期待，最後是靠意志力撐完整場直播，掌沛不斷安撫粉絲：「我真的沒事啦，我自己回頭看昏倒的影片，笑到流眼淚欸！」

事後，掌沛將事發過程的影片放上IG，以此警惕自己並分享給大家，她鄭重表示：「請大家一定要吃飽再工作」，提到自己後來看影片發現：「自己就算沒意識，嘴巴也不會停，真的是用生命在銷售的直播主（？）」但她隨即補充「這並不值得驕傲」，提醒大家一定要好好照顧自己的身體，千萬不要硬撐。

掌沛在啦啦隊、主持都有亮眼表現。（翻攝掌沛的IG）

這次的突發狀況讓粉絲既佩服又心疼，掌沛也在文中特別感謝廠商、接洽窗口以及現場工作人員：「他們不但不怪我，還很擔心我的狀況」並向粉絲喊話：「我會好好照顧自己的，你們也要好好照顧自己喔嗚嗚。」





