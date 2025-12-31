直播》台北跨年線上一次看！安心亞、KARA、周湯豪接力唱

周湯豪、安心亞在台北跨年演唱會上帶來精采演出。（中視提供）

台北跨年演唱會晚間正式登場，表演陣容相當堅強，尤其韓國二代超人氣女團KARA睽違12年重返台灣舞台，讓粉絲相當期待；其他演出嘉賓包括Bii畢書盡、韋禮安、蔡健雅、李千娜等人，也將接力上陣。雖然31日天氣濕冷，但依舊無法澆熄民眾熱情的心情，跨年演出於晚間7點正式開始，《中時新聞網》也為您來現場最新情況，一起倒數迎接新的一年。

首先是美秀集團帶來開場演出，一開始就炒熱氣氛；接連幾年在跨年夜的演出都是吸睛亮點的安心亞，今年只有台北跨年登台，心情非常興奮，「每一年能在跨年舞台上跟大家一起迎接新的一年，我都覺得很幸福也很興奮。」坦言可以和所有人一起倒數、一起嗨，更有迎新的感覺。

其他演出嘉賓包括Bii畢書盡、韋禮安、蔡健雅、高爾宣、GENBLUE幻藍小熊、小龍女、李千娜、U:NUS等人，歌唱實力都相當堅強。韓流傳奇女團KARA擔任跨年前壓軸卡司，睽違12年再度重新站上台灣舞台、並在台北跨年獨家合體演出，團員都相當開心。而周湯豪與玖壹壹都是倒數後才壓軸登場，玖壹壹透露還不曾唱過北跨壓軸，所以心情相當期待；而周湯豪對於今年重新回到跨年舞台，也格外興奮，希望拿出最好表現。

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」轉播資訊看這邊！！！

12/31 19:00 一路 High 到 1/1 01:00

​

電視頻道：

中視綜合台／中天綜合台／中華電信 MOD

​

網路頻道：

臺北市政府 YouTube、台北旅遊網 Facebook

中視新聞與中視新聞網YouTube、中視新聞Facebook

​

海外頻道：

中天北美台／中旺電視／中天亞洲台

行動頻道：

LINE TODAY、LINE VOOM、Hami Video、4gTV、 LiTV、ofiii、FainTV

手機就是你的跨年 VIP 入場證

