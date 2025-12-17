直播/國防部報告：解放軍若猝然攻擊 各部隊「去中心化」遂行作戰任務
面對解放軍持續軍力擴張與灰色地帶襲擾，立法院外交及國防委員會今（17）日將邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄，針對台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢進行專案報告。國防部在送交立院的書面報告中強調，若敵方猝然發起攻擊，各部隊將不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下遂行作戰任務。
國防部指出，解放軍從未放棄武力併吞台灣，共軍常態派遣海、空兵力逾越中線赴台灣周邊執行所謂的「戰備警巡」及「聯合戰備警巡」，頻次與數量逐年上升。中國海警船已運用民船關閉AIS或切換不同海上移動通信識別碼等方式，偽冒規避查緝，以拋放錨鏈拖曳方式破壞台灣聯外海底電纜，造成通訊短暫異常，旨在擴大灰色地帶襲擾，意圖擾亂政府及民生運作與打擊軍民士氣。
針對國軍應處作為，國防部表示，平時依照敵方關鍵預警徵候，於「突發狀況處置規定」訂定各項敵情威脅模式及襲擾類型，以妥適派遣海、空兵力實施應處。當中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，將依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視敵情威脅程度發展提升戰備等級，執行立即備戰操演以實裝、實彈部隊進入戰術位置，預防共軍「由演轉戰」威脅。
在聯合情監偵部分，國防部表示將整合各情監偵系統，運用多重通資手段傳遞情資至國軍聯合作戰指揮中心，建立共同作戰圖像掌握周邊共軍活動。同時持續與國安會及國安局等跨部會綿密情資共享，並運用定期友盟情資交流機制，掌握敵情威脅與戰略關鍵預警徵候。國防部說明，國軍規劃於明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏確保戰略、作戰及戰術層級單位均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標。
在東海方面，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）發表「台灣有事」相關言論後，引發中國大陸強烈反彈。國防部警告，解放軍不定期派遣戰機從事跨島鏈遠海飛訓及跟監外籍機活動，並發生與日本自衛隊軍機對峙情況，提高擦槍走火風險。共軍軍機以雷達照射日機、遼寧號航艦演訓、與俄羅斯轟炸機編隊演訓等手段向日本施壓。
國防部分析，共軍今年4月於浙江外海開設禁航區，執行多管火箭實彈射擊演練，模擬對台灣關鍵基礎設施、重要港口等目標進行打擊。今年5月發生海警艦載直升機進入日本領空事件，提高雙方衝突風險。解放軍每年平均1至2次與俄羅斯艦、機從事「聯合戰略巡航」任務，今年6月遼寧號、山東號兩航艦編隊首次同時進入西太平洋從事雙航艦訓練，增加赴西太平洋頻次及規模。
國防部強調，解放軍持續軍事擴張，對台威懾力度未曾緩減，甚至外溢影響區域安全穩定，更使台海及區域衝突熱點日益升溫。為建立維護台海和平的實力，國軍刻正積極強化備戰整備，朝向「建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性、提升後備戰力、厚植灰色地帶應處能力」等四大建軍規劃方向，也積極建置「台灣之盾」防衛能力、不對稱作戰之無人載具偵蒐、反制武力，展現自我防衛決心，以達嚇阻戰爭發生之目的。
