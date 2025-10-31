直播/地表最強戰車上陣！賴清德主持M1A2T成軍

陸軍最新接收的M1A2T型艾布蘭式（Abrams）戰車，第一個完成換裝訓練的第584裝甲旅第3聯兵營，今（31）日在新竹湖口正式舉行成軍典禮，與7月由國防部長顧立雄主持，第58砲指部的第一個海馬士多管火箭系統（HIMARS，高機動砲兵火箭系統）成軍典禮相比，此次則是由賴清德總統南下親自主持。

今年7月10日在新竹進行的實彈射擊展示， M1A2T戰車 首次正式對外公開。(圖/宋玉寧攝)

陸軍在代號「銳捷計畫」下，向美國通用動力公司地面系統部門（GDLS）採購的108輛M1A2T型戰車，第一批38輛於2024年12月15日運抵台北港，第二批42輛同樣經由海運，於今年7月27日晚間運抵台北港。陸軍迄今已接收80輛建軍史上最強的M1A2T型戰車，最後一批28輛則預計於2026年第一季運交完畢。

M1A2T型戰車與美國陸軍現役的M1A2 SEPv3型大致相同，但砲塔後部增加明顯突出的輔助冷卻暨電源系統（ACPS）。車體長9.83公尺，寬3.66公尺，重66.8噸，配備漢寧威公司（Honeywell）的AGT 1500型燃氣渦輪引擎，出力1500匹馬力，道路行駛速率每小時69公里，最大行程425公里。

M1A2T戰車射擊120公厘戰車砲。(圖/軍聞社)

M1A2T型的車身採用複合裝甲，防護力大幅提升，遠遠超過陸軍現役的M60A3TTS、CM11型戰車，可有效抵擋解放軍的戰車火力。車上主要武裝是1門M256A1型120公厘光膛砲，能擊穿850公厘厚均質鋼板，可射擊彈種包含戰防榴彈、翼穩脫殼穿甲彈、人員殺傷彈及訓練彈。

依據陸軍司令部的規劃，除了作為裝甲兵訓練指揮部換裝訓練用途的10輛M1A2T型戰車之外，其餘98輛則將配屬第584旅的6個戰車連，以及第269機步旅的1個戰車連。在第3聯兵營下轄的2個戰車連成軍之後，接下來第584旅的第1、2聯兵營共56輛M1A2T型戰車，未來也將完成換裝、陸續成軍。

