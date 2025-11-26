直播／增加兆國防預算！賴清德將開記者會

▲賴清德宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。（圖／記者陳明安攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，賴清德今（26）日上午9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並安排上午11時30分，在總統府舉行記者會，親自向國人說明，請鎖定《NOWnews》直播。

賴清德於9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，預計11時30分於總統府大禮堂舉行記者會，屆時除了賴清德發表談話，國防部長顧立雄也會做簡報，向國人報告。

