直播》川普抵達沃斯 大談「美國前未有改變」、自認只有美國能保護格陵蘭

美國總統川普（Donald Trump）抵達瑞士達沃斯，在台北時間21日晚間9時40分，進入世界經濟論壇，展開他的專屬演說。

演講一開場，川普就自認的幽默，稱呼現場所有參與者，「很高興能回來見到這麼多朋友，和少數的敵人！」他在演說中，將迄今為止美國的經濟成果，全數都歸功於自己重返白宮後的政策，並將過去的通膨與社會問題完全歸咎於前任政府，甚至在演講中、以「昏睡喬」（Sleepy Joe）嘲諷前任總統拜登。



話鋒一轉，川普將焦點移往歐洲，表示如今的他「已經不認得」歐洲，同時強調自己熱愛歐洲、希望看到歐洲發展得好，「但它現在並沒有朝正確的方向前進。」在這位美國總統眼中，歐洲正在失去其原有的面貌。他引述了身邊友人的旅遊經驗，指出歐洲的現況令人感到陌生且沮喪。就川普看來，歐洲的衰退歸咎於兩大政策失誤：移民管控失效與激進的綠能政策。

美國總統川普抵達世界經濟論壇發表演說。（美聯社）

川普更在演說中，不斷推銷美國模式（其實是川普政府政策）：大幅減稅、提高關稅、發展化石燃料以及嚴格的邊境執法。

當話題提到格陵蘭，川普先表示自己對於丹麥和格陵蘭很尊重，但他仍堅持、只有美國才擁有足夠力量，能夠保護這塊土地。為什麼一定要取得格陵蘭，川普自稱與稀土或任何礦產資源無關，而是美國國家安全方針。

川普一開始先細數自己上任以來的政績，隨後談話重心逐漸轉向他「取得格陵蘭」的強烈意願。



談及北約（NATO）時，川普表示、北約成員國近年已加大國防投資力度，「除非我決定使用強大武力，否則我們（美國）很可能什麼都得不到；一旦那樣，我們將勢不可擋，但我們不會這麼做。」

2026 年 1 月 17 日，格陵蘭首府努克（Nuuk）爆發示威活動，大批群眾走向美國領事館，抗議美國總統川普意圖併吞格陵蘭的政策。（美聯社）

他隨即強調，自己不需要、也不想，更不會使用武力，如今美國「唯一想要的」，就只是一塊名叫做格陵蘭的土地而已。川普同時還指出，回顧歷史，歷任美國總統在將近200年的時間內，都曾試圖購買格陵蘭，並宣稱「在那座被冰雪覆蓋的島上」，幾乎看不到丹麥存在的痕跡，指責哥本哈根對格陵蘭的投入資金，遠低於先前承諾。

「只有美國，才能保護這片巨大的土地、這塊巨大的冰原，並加以開發與改善。」

正因如此，川普表示、美國正尋求對「取得格陵蘭」一事展開立即談判。



