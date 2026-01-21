直播》彈劾審查登場 賴清德不出席 藍白擺「人形立牌」

彈劾審查立院登場。（取自中時新聞網直播）

立法院今明（21日、22日）以全院委員會模式召開「賴清德總統被彈劾案」審查會，邀請賴清德赴立院說明並接受諮詢，但總統府昨（20日）以「立院無向總統問責之權」為由，回函告知賴總統將不予列席；今日由各黨團推派代表發言。《中時新聞網》透過直播提供讀者現場最新畫面，值得注意的是，藍白2黨已準備賴清德的看板放置在議場內。

行政院不副署《財政收支劃分法》修正案，立法院國民黨團及民眾黨團去年底啟動我國首次總統彈劾案，立院16日將咨文送至總統府，邀請賴總統今、明兩天赴立院全院委員會說明、接受立委詢問。不過，總統府於昨回函立法院，表示「根據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。爰不予列席，特此函達」。

而面對總統的缺席，立法院今日由各黨團推派代表發言，原訂2天藍綠白各推派15、15、2人，但民進黨團消極以對，2天只派出3人上場論述。

