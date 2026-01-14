直播「徒手攀登台北101」倒數！賈永婕緊張吐心聲

娛樂中心／李明融報導

全球串流平台龍頭Netflix今（14）日釋出《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一「台北101」，對於這項重大消息，台北101董事長賈永婕轉發興奮表示「覺得我的心臟好大啊！」。

艾力克斯霍諾德坦言這次挑戰與過去攀岩不同，充滿更多未知數。（圖／Netflix提供）台北101董事長賈永婕轉發預告片連結，並在內文寫下「全世界的首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」。正式預告中，艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）訴說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。影片當中也加入了Alex妻子的說法：「大家常常有一個疑問是：Alex現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，Alex就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，Alex必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。101層樓、508公尺、零容錯空間，這將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，讓許多人非常期待。

Netflix將於台灣時間1月24日上午9時，於Netflix全球直播。（圖／Netflix提供）

艾力克斯霍諾德分享選擇攀爬台北101的原因，它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，他認為，這次攀登的最高風險是建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」，和過去徒手攀岩不同，這次挑戰主要在整體累積的疲勞，一切都為之且難以預測；Netflix將於台灣時間1月24日（六）上午9時（1月23日晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）於Netflix全球直播。同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。





