直播》「 我一直在下降」飛官辛柏毅急喊後跳傘失聯！國防部最新說明

我國空軍F-16V構改戰機再度傳出失事事故。花蓮空軍基地一架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間在花蓮外海執行例行夜間訓練任務時不幸失事墜落，空軍司令部定今（7日）上午10時，在花蓮空軍第五戰術混合聯隊「飛虎廳」召開「0106專案報告」臨時記者會說明。《中時新聞網》也以直播方式提供場最新訊息，與國人一同關切最新進度。

綜合各方報導，失事戰機據悉原先隸屬嘉義空軍基地，因長期肩負戰備與訓練任務，飛行頻率相當高，過去也曾多次被航空迷於嘉義基地拍攝紀錄。未料如今卻在夜航訓練中發生意外；這起事故也成為F-16V構改機自成軍以來的第二起重大飛安事件。

F-16構改主要是台灣空軍代號「鳳展專案」將現有F-16A/B戰機升級為F-16V（Block 20），核心是換裝先進的AN/APG-83 AESA雷達，並強化航電與裝備，大幅提升偵測、鎖定與攻擊能力。

駕駛該機的上尉飛官辛柏毅於第一時間緊急彈射逃生，但截至目前仍未尋獲下落，軍方已動員海空兵力持續搜救中。空軍司令部定7日上午10時，在花蓮空軍第五戰術混合聯隊「飛虎廳」召開「0106專案報告」臨時記者會，對外說明事故經過、搜救進度及初步調查結果。

