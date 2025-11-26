直播》批陸以武逼統 賴清德說明1.25兆國防預算：應付迫切威脅

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

總統賴清德最新投書《華盛頓郵報》，強調將提出總額約400億美元、折合新台幣約1.25兆元的國防特別追加預算，用來對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力，提升整體嚇阻效能。投書內容曝光後引發各界關切，賴清德也在11時30分於總統府大禮堂親自開記者會說明；國防部長顧立雄也將針對特別預算進行簡報。《中時新聞網》也直播為讀者提供最新現場訊。

賴清德在記者會一開始就嚴批大陸武力威脅，直言近期其在日本、菲律賓、台海周邊進行各類型的軍事侵擾，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。賴更點出，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事準備，企圖以武逼統、以武逼降併吞台灣。

賴清德說，武力之外中國也升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖形塑對台灣實質治理的假象，這些作為都是要把自由繁榮發光發熱的「自由台灣」關進威權專制的中國台灣裡，達成併吞台灣、稱霸宰制印太的野心。

賴清德今開記者會是要說明他以〈我將提升國防預算以捍衛我們的民主〉為題投書《華盛頓郵報》的相關內容，此文於台灣時間 26 日凌晨刊出。他在文中宣布，政府近期將提出規模高達 400 億美元（約新台幣 1.25 兆元）的國防特別預算，藉此展現台灣捍衛民主的決心。賴清德指出，自 1979 年《台灣關係法》與其後美國前總統雷根提出的「六項保證」奠定台美合作基礎以來，雙方始終以維持台海及印太和平為共同目標，而如今面對中華人民共和國前所未見的軍事擴張與頻繁挑釁，區域和平日益脆弱，北京企圖以武力改變現狀的意圖愈加清晰。

賴清德在文中並說，台灣對美國總統川普重申美國全球領導角色及其「以實力換取和平」的政策表示感謝，並認為美國的強勢與參與仍是全球穩定的重要基石。他表示，在解放軍擴大軍演、頻繁進入台灣周邊的情況下，台灣仍以堅定態度面對威脅，並致力於維護印太地區安全。

此投書內容曝光後，外界反應不一，藍營多半表示應以緩和兩岸關係為主，而非以武器換和平；民眾黨主席則表態支持國防預算合理增加，但也批賴一直喊曾國防預算，但內容是什麼、要買什麼？大家都不清楚。

