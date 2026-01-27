直播/新台幣改版面額主題亮相 央行推「台灣之美」開放全民票選

新臺幣鈔券改版案已於去年10月23日啟動，新版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，中央銀行擬訂12項面額主題，將開放民眾於本行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，以擴大民眾參與。

央行27日召開新台幣改版記者會，央行表示為提升民眾對新版鈔券之認同感，因此推出12種主題，讓民眾進行網路票選。

12種主題有，「和諧共融」、「永續發展」、「運動精神」、「藝術美學」、「建築之美」、「科技創新」、「民俗節慶」、「工藝之美」、「島嶼生態」、「保育植物之美」、「保育動物之美」、「女性的光輝」。

網路票選將透過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題，為鼓勵國民踴躍參與票選活動，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。

