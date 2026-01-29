直播/春巡戰備壓軸登場 海軍無人機打擊海上目標首度曝光

農曆春節即將到來，國防部依慣例邀請軍事記者參訪陸、海、空軍的春節期間加強戰備實況，今（29）日最後一天行程輪到海軍演練，由海軍陸戰隊擔綱操演近岸防禦作戰，並首度公開由中科院自製勁蜂一型滯空彈藥（攻擊型無人機）實彈打擊海上目標。

勁蜂一型滯空彈藥。(圖/中科院)

今天上午操演在高雄的火牛營區實施，演練分為海域及戰場覺知、聯合情監偵、打擊敵登陸部隊、精準狙擊暨灘岸阻絕4個階段。針對模擬的海上不明機漁船、敵軍兩棲船團，不僅由光六型飛彈快艇、陸射雄風二／三型飛彈發射車，分別模擬由海上、陸地發射反艦飛彈攻擊，同時還大量使用各型無人機執行偵搜、識別、攻擊與戰果評估任務。

此次操演除了展現今年即將成軍的濱海作戰指揮部作戰模式雛形之外，同時讓外界一窺海軍監偵、陸用監偵、攻擊等型無人機的作戰樣貌。此外，由軍備局第205廠研製的XT112型12.7公厘狙擊槍，也在此次演練中首度公開展示狙擊射擊威力。

XT112式重型狙擊槍。(圖/中天新聞)

