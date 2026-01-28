直播/春巡戰備！空軍潛力裝掛恢復戰力 35快砲守護基地

農曆春節即將到來，國防部依慣例邀請軍事記者參訪陸、海、空軍的春節期間加強戰備實況，今（28）日由駐防嘉義空軍基地的第4戰術戰鬥機聯隊、第795旅第301營進行操演，包括F-16型戰機的潛力裝掛，以及天兵（Skyguard）防空系統演練。

F-16戰機進行AIM-120空對空飛彈潛力裝掛。(圖/空軍司令部)

在27日第4聯隊的跑道頭警戒機堡F-16AM型戰機6分鐘警戒緊急起飛（Scramble）演練，以及首度公開新採購的OTS-600型防寒飛行衣之後，今天上午則是操演在短時間內恢復F-16AM/BM型戰機戰力的潛力裝掛，以及守護空軍基地安全的天兵防空系統裝備介紹、武器放列。

廣告 廣告

隸屬空軍防空暨飛彈指揮部的第795旅，負責台灣中部地區的防空任務，下轄主要單位為第301、302營及第633營。其中第301、302營配備天兵防空系統，包含35公厘快砲、麻雀防空飛彈發射器及天兵雷達。

空軍35快砲夜間射擊。(圖/軍聞社)

至於第633營則是配備愛國者防空飛彈系統，2025年春節加強戰備的空軍愛國者防空飛彈系統操演，便是該營駐防清泉崗空軍基地的單位擔綱。

延伸閱讀

直擊！春節加強戰備巡弋首發啟動 海馬士火力大公開

民眾黨自提軍購條例 國防部4點批評：以政治宣示取代專業審查

解放軍將領才大震動！5軍機、8軍艦又擾台 空飄氣球越海峽中線