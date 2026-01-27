直播》曹西平人生謝幕最後演唱會！群星、粉絲齊聚送別 ‪

資深藝人曹西平追思會27日在臺北市懷愛館舉行。(冬瓜行旅提供)

資深藝人曹西平（四哥）上月29日在三重住宅過世，享壽66歲，後事交由乾兒子Jeremy（小俊）處理，今(27日)上午10點30分在臺北市懷愛館景明聽舉行追思會，不少藝人和粉絲都來送他最後一程，《中時新聞網》也在現場為讀者帶來最新情況。

Jeremy在26日深夜在社群發文，「各位喜愛四哥的醜八怪們，大家好，我是 JEREMY，小俊。明天，1/27（二），是四哥的謝幕——也是四哥人生的最後一次安可。四哥是一個很正向、很認真生活的人，不管在舞台上，還是私底下，四哥對任何事情都很用心」。同時吐露對乾爹曹西平的思念情懷，「很多時候，是四哥陪伴著我們，這一次，換我們來陪四哥。現場會準備一份限量的紀念哨子給大家。誠摯邀請各位前來，一起為四哥送上最後的安可」。

