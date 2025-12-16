直播/柯文哲京華城案今續審 檢方論告後被告輪流答辯

前台北市長柯文哲等人涉京華城容積弊案，台北地方法院今（16）日上午持續進行言詞辯論程序，由檢察官接續前一日未完成的論告，預計上半天完成後，下午起由柯文哲、沈慶京等5名涉行收賄罪被告及其辯護律師團展開為期兩天半的答辯。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／中天新聞）

檢察官在15日的論告中，已完成柯文哲、沈慶京涉共犯圖利罪的部分，以及柯文哲、沈慶京、李文宗、威京法財務經理張志澄涉共犯行收賄210萬元的論述。然而針對柯文哲涉收受沈慶京1500萬元的指控，檢方僅論告至一半，已就「A1-37」隨身硬碟中的「工作簿」Excel檔案進行分析，指出檔案中每列的姓名與數字代表金主及金額。

沈慶京。（圖／中天新聞）

16日上午檢方將繼續論告工作簿檔案本身的資訊，包括黃珊珊與柯文哲之間的簡訊對話等其他證據，隨後再針對台北市議員應曉薇及其顧問吳順民涉收受沈慶京賄賂的案情進行論告。

檢察官預計在上半天完成所有論告程序，下午即由柯文哲及其律師團率先答辯，接著依序由沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇進行答辯。整體答辯程序將延續至週三及週四全天，柯文哲陣營今日能否完成答辯，將影響後續辯論庭的時程安排。

