直播/楊瓊瓔江啟臣協調前夕 鄭麗文韓國瑜盧秀燕10時齊聚清水引關注

國民黨台中市長提名進入關鍵倒數階段，黨中央預計16日邀請立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔進行首次協調。國民黨主席鄭麗文10日將南下台中清水區，出席玉京天公祖總廟龍鳳呈瑞龍柱完成大典，届時立法院院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及江啟臣、楊瓊瓔均將到場，協調前夕黨內大咖齊聚，引發外界諸多聯想。

盧秀燕、楊瓊瓔。 （資料照／中天新聞）

隨著提名協調日逼近，江啟臣與楊瓊瓔連日各自勤跑基層，讓台中市長選戰逐漸升溫。然而，這場被稱為「姊弟之爭」的提名競爭，雙方對協調時間似乎存在歧見，令江啟臣頗有微詞。檯面上雖是各自努力經營，檯面下卻已暗潮洶湧。

廣告 廣告

根據市政行程，台中市長盧秀燕同樣將出席該場大典。立法院院長韓國瑜則預計與江啟臣一早先至大甲鎮瀾宮參拜並發放春聯，隨後再趕赴玉京天公祖總廟。儘管黨中央公布的鄭麗文行程中明確表示在該廟宇不受訪，但市長提名協調前夕，相關議題勢必備受關注，黨內大咖一舉一動都成為焦點。

與此同時，近日坊間流傳一份選情民調，內容指稱江啟臣、楊瓊瓔與民進黨對手何欣純的支持度出現明顯差距。對此，國民黨內高層私下澄清，黨中央「根本沒有做任何相關民調」。該名高層強調，「黨中央並未進行、也未委託任何單位製作此一民調」，相關數據並非出自國民黨中央體系，亦未經任何正式授權或內部討論。

鄭麗文、韓國瑜。（資料照）

黨內高層進一步說明，黨中央對於選舉情勢的評估一向採取審慎原則，所有正式民調與決策程序皆有明確制度與管道，不可能透過非正式方式對外流出。該名高層指出，部分民調在未清楚交代調查方法、樣本結構與實際委託背景的情況下被過度渲染，恐導致基層與支持者誤判情勢，反而不利於黨內團結。

該名高層呼籲，外界應回歸事實基礎，避免以未經證實的數據進行過度解讀，甚至製造對立與揣測。針對台中市這一關鍵選區的布局，黨內高層表示，國民黨目前仍持續進行整體選情評估與溝通協調，所有人選與策略規劃皆將以「勝選」與「團結」作為最高原則，「任何對外流傳的所謂內參民調，都不代表黨中央的最終判斷」。

另有黨內人士指出，未來一段時間，黨中央將循既有機制整合地方意見，並於適當時機對外說明正式規劃，以避免不實訊息干擾選情節奏。

延伸閱讀

盧秀燕籲中央編列營養午餐預算 政院：地方自治事項應自行負擔

又是「萊爾」？盧秀燕轟：選前說孩子國家養 選後變地方養

各縣市接力推營養午餐免費 林俊憲：去年提出政見獲市民迴響