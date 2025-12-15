直播》決定不副署、不公布財劃法？ 卓榮泰15：30親上火線說明

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨利用立院人數優勢，在立院推動多項爭議法案，不僅否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，近日又聯手停砍年金，傳出府院高層定調將以「不副署、不公布」處理。行政院稍早通知，卓榮泰將於今（15）日15時30分在行政院舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。屆時卓榮泰將針對「不副署」一事親上火線說明。





由行政院提出《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚必須在今日公告。據悉，經綠營內部討論後，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制。

對於府院拍板不副署決定，行政院稍早通知，今日15時30分於新聞中心舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、財政部長莊翠雲、發言人李慧芝共同出席。





另外，卓榮泰昨天深夜也在臉書曬出自己的黑白照，並寫下「我必將善盡『民主憲政守門人』的職責」，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，因此必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。他還喊話，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，「勇敢的國人同胞請與我一起同行！」

