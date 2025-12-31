直播/淡江大橋首秀！「閃耀新北 1314 跨河煙火」點亮夜空

今（31）日晚間20時26分，時間長達13分14秒的「閃耀新北 1314 跨河煙火」以整條淡水河為舞台施放。位於淡水漁人碼頭、八里左岸的民眾，只需要抬頭仰望，即可捕捉35520發煙火點亮新北市夜空的絕美瞬間。

12月31日晚間20時26分，時間長達13分14秒的「閃耀新北 1314 跨河煙火」以整條淡水河為舞台施放。（圖/新北市政府高灘地工程管理處提供 ）

據了解，特邀曾操刀奧運的世界級法國團隊Groupe F親自操刀，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，與即將完工的「淡江大橋」相互輝映，以璀璨光影勾勒並襯托出大橋獨特的建築美學。此次更精選八重蕊、五彩瀑布、飛珠遊星等少見訂製煙火，將呈現震撼天際的藝術饗宴。

此外，今年跨河煙火特別於淡江大橋上、下游採取「雙主場」施放模式，希望位於淡水、八里的民眾，都能夠全方位體驗這場閃耀全場、驚艷視覺的跨河巨獻。

