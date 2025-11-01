直播/藍天再現！鄭麗文今正式接任黨主席 「流程＋亮點」一次看
國民黨今日即將召開第22屆第1次全國代表大會，新任黨主席鄭麗文將在會上正式就任，本次全代會主軸「努力進前 藍天再現」，同時設置萊爾校長公車的打卡牆，要讓所有黨代表成為讓萊爾校長下車的關鍵動力。
國民黨全代會今天（1日）上午將於台北市成功高中體育館登場。國民黨發言人楊智伃昨日說明，此次主軸為「努力進前、藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。
這次全代會的主持人群，包括桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤與楊智伃，台北市議員李柏毅與新北市議員江怡臻等。大會流程方面，在播放開幕影片後，隨即進行朱立倫主席及鄭麗文主席的交接儀式。許多黨內先進也都參與，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜等人。
此外，會場設置了「萊爾校長公車」的打卡牆，象徵著國民黨希望能夠將現任政府的執政團隊「下車」，並讓黨內代表成為變革的推動者。一樓入口處也擺設「努力進前、藍天再現」精神堡壘，象徵國民黨團結向前，讓台灣、讓中華民國更好。國民黨發言人鄧凱勛表示，民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓萊爾校長下車只差臨門一腳，所有黨代表都要成為讓萊爾校長下車的關鍵動力，把萊爾校長與綠衛兵們一起趕下車，讓這台車走回正確的道路。
