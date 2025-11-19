直播》藍白主席首次會談登場 現場最新狀況曝

藍白主席高峰會登場。（取自中時新聞網直播）

國民黨主席鄭麗文。（資料照／范揚光攝）

國民黨主席鄭麗文上任後，今（19日）下午15時與民眾黨主席黃國昌舉辦高峰會談，秉持「以行動顧台灣」的核心精神，針對未來在野合作展開深度交流，引發各界關注。《中時新聞網》透過直播提供讀者現場最新畫面。

兩黨主席今日下午3時在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉辦「以行動顧台灣」主席高峰會談。國民黨副主席兼祕書長李乾龍、民眾黨祕書長周榆修昨（18日）現身場勘、溝通。藍白兩黨皆表示，「會有一個很好的開始」。

周榆修昨受訪也指出，在「反惡罷」過程當中，看到在野的民意結合在一起，撐著國家往前進，大家同力合作，從政策、理念、價值，再到選舉的協調，會有一個很好的開始。李乾龍則針對明年縣市長藍白合的問題回稱，選舉就是選賢與能，一切都是以選民為主，誰讓誰是由選民決定的；強調19日就是一個很好的開始，要記取2024藍白合沒有成功，不然現在就能過個好日子。

另外，鄭麗文與祕書長李乾龍今在藍白會談前，也已在中午拜會國民黨北市議會黨團，致詞時鄭表示，國民黨北市議會黨團這三年間表現得非常優秀，也是蔣萬安市府最堅實的後盾，展現了非常強的戰力，也希望明年選舉，現任議員都能夠高票當選，並且幫助蔣萬安在連任之戰「票數能更上一層樓」。

