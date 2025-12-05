直播/《財劃法》覆議案大戰 政院：若未果將採合憲救濟手段

立法院院會今（5）日將審查《財政收支劃分法》覆議案，行政院4日表示，行政院仍對覆議有期待，提出覆議案是為了爭取時間與空間，希望立法院能審議行政院版本財劃法修法草案。行政院強調，若未來覆議未果，將採取合憲的救濟手段，作為憲法機關有守護憲法的義務。

行政院發言人李慧芝。（圖／行政院提供）

行政院發言人李慧芝4日在院會後記者會強調，立法院十一月十四日通過的再修版《財劃法》，將迫使中央舉債高達五千六百三十八億元，已超出債務流量的上限。行政院長卓榮泰已多次說明，不會依照這個版本的財劃法編列預算，強調「不能當違法政府」。李慧芝指出，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段，但仍希望立法院儘速審議院版《財劃法》，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

針對覆議未果後的因應措施，李慧芝表示，卓榮泰上週在電視專訪中提到，行政院「在動盪中平衡，在衝突中進步」，他也說「協商不到根本絕望，不會放棄協商」。目前行政院版《財劃法》、明年度總預算案、一點二五兆軍購特別條例等法案，全部卡在立法院未付委審查。國民黨立委翁曉玲昨日預告，停砍年改相關法案最快在十二日三讀。

李慧芝強調，《財劃法》雖然對民眾來說距離遙遠，但總預算與每個人息息相關，總預算就是按照《財劃法》編製，如果《財劃法》不好，就不會有好的總預算，中央也就沒有能力照顧國人。她指出，不只是TPASS，藥物韌性整備計畫的預算、蘇澳溪分洪治水計劃、生育給付每胎補助到十萬元，也都編列在明年度中央政府總預算中，如果無法如期上路，將影響明年十多萬新生兒家庭。

行政院院會昨日拍板通過三百六十三點八億元TPASS執行計畫（二〇二六至二〇二九年），李慧芝表示，這項計畫影響通勤族每月平均九十八點二萬人次，最大宗是北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛。她強調，有均衡的《財劃法》才有均衡的總預算，在現在各式各樣的版本中，只有院版《財劃法》才可以辦得到，可以同時顧地方、顧民生、顧建設、顧國防，希望立法院儘速審議中央政府總預算。

延伸閱讀

立法院5日院會處理《財劃法》覆議案 將不邀卓榮泰列席報告

廖雨詩/台海風險升高 國防不能卡在門口

115年度總預算卡關 近百萬通勤族與新生兒家庭受影響