直播》賴清德發表元旦談話 現場最新

圖為賴清德總統（前排左）、副總統蕭美琴（前排右）1日出席總統府前升旗典禮，兩人唱完國歌後，揮舞手中的小國旗向台上的國歌領唱代表團致意。（台北市攝影記者聯誼會提供／黃世麒攝）

今為民國115年元旦，總統賴清德在今（1日）上午8時30分偕同副總統蕭美琴在大禮堂發表2026新年談話。外界均預期賴總統可能聚焦在兩岸、總預算及國防預算等議題談話。《中時新聞網》透過直播提供讀者現場最新資訊。

另外，賴清德昨（12月31日）在臉書發文則是談到，新的一年，不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照 3.0」、「AI 新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善。他並感謝行政院長卓榮泰及行政團隊的用心規劃。不過，目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，也期待立法院能儘速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。

