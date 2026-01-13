直播》賴瑞隆勝出！民進黨高雄市長初選民調揭曉

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

民進黨全面啟動2026年縣市首長選舉布局，本週同步展開嘉義縣、台南市與高雄市三地初選民調作業。黨中央抽籤結果顯示，12日率先進行高雄市長初選民調，相關單位也已通知各參選陣營，呼籲支持者在指定時段留在家中接聽電話。依規畫，若民調樣本數順利達標，結果預計於今（13）日上午10時30分揭曉；若有效樣本不足，則不排除延後公布。黨中央今公布民調結果，由賴瑞隆拔得頭籌，為民進黨2026高雄市長選舉披上戰袍，對上國民黨參選人柯志恩。

民進黨中央今10時確定民調已達到樣本數，10時30分黨中央邀高雄市長初選參選人或代表的見證下，開封民調，四位參選人皆鎮守高雄，派代表出席。上午傳出，民調一面倒，可能不會公布民調數字。

這次民進黨高雄市長初選，競爭激烈，彼此民調相當接近，之賴瑞隆呼聲最高，但後期受到傳出兒子霸凌事件影響，氣勢下挫，邱議瑩在初選超級星期六，邱出席高雄富邦馬拉松休閒趣味賽，高雄市長陳其邁與邱在趣味橋段中完成「交棒」互動，被解讀「交棒」之意。

民進黨高雄市長初選民調於12日晚間順利完成，邱議瑩率先於臉書發文，似乎預告有好消息。她感謝每一位守在電話旁、耐心接聽民調的市民朋友，也陸續收到許多支持者回報接到電話，對大家的關心與支持，心中只有滿滿的感謝。

賴瑞隆透過臉書PO文，「謝謝高雄、謝謝為我守住每通電話的支持者」。如同他政見會說過的，「我輸、我會第一個拿起電話恭喜獲勝者，我贏、也會第一個拿起電話拜託隊友們」。

許智傑說，十分感謝所有幫他在家顧電話的市民好朋友們，期待13日的好消息。「明天，就是高雄新的一個篇章，許智傑會為高雄繼續努力！」

林岱樺指出，她始終相信高雄值得更好的未來。她會和大家一起把城市顧得更周全、更有力量，高雄會因為民主的過程更美好，也會因為大家而更強大。

根據民調辦法，黨中央昨天上午抽籤，決定哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前公布結果，當天再抽籤決定下個民調縣市。依照抽籤結果，民調順序依序為高雄市、嘉義縣、台南市。

