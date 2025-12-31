直播/迎接2026！台北101跨年煙火秀隆重登場

台北101一年一度的跨年煙火秀於跨年夜隆重登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，展現台灣在國際舞台上的自信與創新，煙火秀全長360秒，與去年相同，但首次採用義大利進口的「低煙煙火」，更環保且減少對空氣的污染。

台北101一年一度的跨年煙火秀於跨年夜隆重登場。（示意圖/資料照）

值得注意的是，今年的煙火秀分為五大段落，邀請了四位30歲以下的年輕音樂創作者參與音樂徵選計畫，並從234首投稿作品中精選出四首代表台灣年輕世代的原創音樂。此外，天團五月天也特別獻聲，演唱經典歌曲〈第一天〉，為全場帶來滿滿的正能量。

五大段落各具特色，從詹維全的《勇者・啟程》拉開序幕，以輕快的旋律描繪台灣人勇敢探索的精神；接著是賴慕恩的《未完的吶喊》，搖滾節奏搭配國旗歌取樣，喚起共同記憶；五月天的〈第一天〉則象徵新年的希望與開始；第四段林樺霖的《T-Island》融合電子與傳統音樂，展現科技與文化交會；最後由張富隆的《聲織福爾摩沙》以多元音樂元素讚頌台灣文化，並以金色煙火收尾。

台北101董事長賈永婕表示，今年的主題展現了台灣在2025年的成就，並展望2026年與全國人民攜手邁向更光明的未來。儘管當晚天氣不佳，仍有大批民眾冒雨前來觀賞，為迎接新年增添熱鬧氛圍。

