直播》鄭麗君說明台美關稅談判結果！記者會最新

台美關稅談判團隊近日完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，在所有逆差國中獲得最優惠待遇，但外界仍有不少疑慮。談判代表、行政院副院長鄭麗君已於昨清晨返台，並定今上午9點舉行正式記者會，親自說明談判結果。《中時新聞網》將以直播方式提供現場最新訊息。

台美關稅降至15％且不疊加，鄭麗君完成任務昨率團返台，行政院長卓榮泰更親赴機場迎接，鄭也隨即晉見總統賴清德。賴清德19日強調，感謝鄭麗君為台灣取得與美國主要盟友同等待遇，在變局中爭取最佳競爭位置，勢必推動台灣更有力量往前邁進，這就是勇氣、有韌性的台灣人，即使面對逆風依然穩健前行。

鄭麗君日前在台美談判結果出爐後，曾先在我駐美代表處，以直播方式公曝光明重點，但畢竟是「遠距記者會」，無法面對面向國內各媒體說明，因此今將舉行正式記者會，親自對國人講清楚。

