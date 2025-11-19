直播/鄭麗文首次藍白高峰會關注高 警方帶金屬探測器確保現場維安

「藍白高峰會」於今（19）日下午登場，這是國民黨主席鄭麗文上任後首次正式與民眾黨主席會談，外界關注外，場面也相當隆重。民眾黨選址於新北市新莊凱悅嘉軒酒店，新莊分局更是帶了金屬探測器來確保現場維安。

新莊分局攜帶金屬探測器及車底檢查鏡。（圖／中天新聞）

此次會談中，藍白陣營將會各派5人出席，主軸將聚焦在藍白合之上；且此次會面是由鄭麗文方面先表達拜訪意願，原先打算前往民眾黨中央黨部，但民眾黨要求全程公開，需要足夠大的場地容納媒體採訪，因此場地由民眾黨方面安排，最終選定凱悅嘉軒酒店，因為新莊是前主席柯文哲2024年總統選舉辦公室；現任主席黃國昌也預計在明年初於新莊設立2026新北市長選舉辦公室。

鄭麗文將首度參與藍白高峰會。（圖／中天新聞）

鄭黃會表定在今天下午三點開始，藍白雙方幕僚已經於昨天前往場勘，這次會談相當隆重，會場維安也升級，新莊分局更是帶了金屬探測器、車底檢查鏡來確保現場安全。

