直播｜《鏡爆又怎樣》EP.22坐在地上喝酒的兆元男 台灣long stay你沒看到的黃仁勳 feat. 鏡報財經組主任吳筱雯、鏡報財經記者謝承學

黃仁勳5月底二度訪台，此次更是難得一見long stay14天，讓「仁來瘋」再次席捲台北街頭，期間我們鏡報財經組的主任吳筱雯及記者謝承學，幾乎是「近身觀察」黃仁勳，今天就讓他們來跟大家一起分享「你沒看到的黃仁勳」。

黃仁勳訪台所到之處無不人滿為患，其親民形象也造就了許多「經典畫面」，好比吃冰對逮丸因仔喊話：「你要學台語」，還有逛夜市時合照偷啃民眾玉米還霸氣「全場我買單」，讓輝哥忍不住好奇詢問：「你們覺得他是天生魅力，還是刻意打造？」吳筱雯直言:「我覺得他天生就是這樣。」謝承學則補充說：「我覺得他是很會經營形象的。」

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除了在近身觀察的10餘天，承學也跟大家分享了他近年對黃仁勳的觀察，直言：「其實我發現，他其實有外在形象的公式。」認為無論是在演講時，將喜愛吃的餐廳放在生態鏈背板，還是公開喊話「需要台灣需要晶片」，訪南韓時，其實也是相似的模板！認為黃仁勳是一個很懂得民眾、媒體需要，也造就現在的高人氣。

隨著節目的進行，輝哥不僅挖出許多「黃仁勳不為人知的傳聞」，也聊起了牽動股市的AI展望，完整直播內容，請至《鏡報》官方YT收看。

📺每週四中午 12:30《鏡爆又怎樣》

▶ 直播平台｜《鏡報》官方 YouTube

🎤 主持人｜總編輯 邱銘輝



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