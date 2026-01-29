直播｜《鏡爆又怎樣》EP.4台美關稅15% 藍：美國上天堂，台灣下地獄？

台美關稅大戰歷經九個月六輪談判，終於在本月15日傳來好消息，隨著各領域都在為行政院經貿談判辦公室的表現喝采時，國民黨神秘金主CK楊 楊建綱，卻跳出來大罵關稅談判「宛如台灣的生前契約」，今天，主持人輝哥特別邀請前駐歐盟大使－李淳，來帶大家一起深入看台美關稅的另一面！

針對CK楊認為關稅談判讓美國將台積電收入囊中、推動半導體晶片對外投資國安保護條例等論點，李淳直球表示「昧於事實」，更直批：「極端政黨，只為了自己的政治得分，不顧人的常理、產業現實，完全罔顧國家利益。」更補充再拜登執政時期，台積電便已在美投資650億，且台積電所有策略全依「顧客為重」，並非現在藍營主導言論那般。

而藍白所提之推動半導體晶片保護條例，李淳直言：「是100%的惡法。」認為條例並非保護，反而變成台積電發展的枷鎖，更坦言，以目前關稅談判的結果，若藍營要繼續為了政治得分而觸怒川普，恐會為台灣關稅帶來不可預期的打擊，且在如此困難的談判的條件下，行政院經貿談判辦公室的表現已經很值得喝采了！完整直播內容，請至《鏡報》官方YT收看。

