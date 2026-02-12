直播｜《鏡爆又怎樣》EP.6 海鯤潛艦海測內幕六月可以交艦海軍？ feat. 前海軍顧問 郭璽

《鏡爆又怎樣》EP.6 海鯤潛艦海測內幕六月可以交艦海軍？ feat. 前海軍顧問 郭璽

跟上今天直播的人有福了！今天《鏡爆又怎樣》邀請來最懂海鯤號的專家－前海軍顧問 郭璽博士，來為大家「大解密」關於國造潛艦的秘辛，節目一開場，輝哥立刻虧郭璽是個「激動派Youtuber」，讓他深怕郭璽在節目失控，而郭璽還自嘲「要告不要告鏡報」，兩人40年的好交情一覽無遺。

第一個話題，輝哥先帶大家來看，近期對高市早苗不停放出負面消息，卻也一再翻車的郭正亮。

郭璽直言：「郭正亮不傻！是壞！因為他在民進黨時期沒有拿到權力與好處，所以他變了，變壞了！」表示高市早苗能獲得歷史高支持：「她是聰明的，她選擇策略是打中。」並陳述：「高市早苗跟蔡英文是非常類似的類型，外面是柔軟的裡面是鋼的！」

話題來到今天的重頭戲「國造潛艦－海鯤號」，節目中郭璽透露，一開始台灣提出潛艦國造，沒有人相信連美國都不相信，為了完成國造潛艦的目標，他奔波各國尋找機會，甚至因最後連自己的房子都拿去貸款以籌措資金，坦言如果沒成功推進，「我連家都沒了」，今天的節目，因為有了海鯤號推手-郭璽博士的蒞臨，背後的努力才得以被聽見！非常值得大家一聽，完整直播內容請至《鏡報》官方YT收看。

