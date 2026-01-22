直播｜《鏡爆又怎樣》EP3.2027阿共打過來的機率有多高？台灣參與研發F16發大財秘辛 feat.前美國國防部官員－胡振東

直播｜《鏡爆又怎樣》EP32027阿共打過來的機率有多高？台灣參與研發F16發大財秘辛 feat.前美國國防部官員－胡振東

專業的議題必須讓專業的人說，今天《鏡爆又怎樣》邀請到最懂軍武的前美國國防部官員－胡振東，高中便移民至美國的他，在美國空軍服役27年，曾任職雷神公司台灣區總經理，主要負責管理部署、培訓和後勤工作，坦言因為工作關係，自己是中國的「黑名單」，至今不敢去中國旅遊。

針對1.25兆台幣的國防特別預算軍售內容，胡振東透露，這次的軍售項目中，從以往拒絕販售遠程武器給台灣，到現在願意，其實就可看出美國對於台灣國安看法的改變，坦言：「在野黨如果真的不想給國防部預算，重點是在對面，去跟對面談我們和平共處，而不是在這砍預算，只是怕中國生氣。」

輝哥問及網路盛傳2027中共有可能犯台，胡振東先是遲疑了一下，語重心長地說：「這個機率台灣可以控制，台灣強，機率低；台灣弱，機率高。」他強調，在國防弱的時候國家最危險，更直言：「這一點我也覺得很奇怪，為什麼在野黨看不清楚這一點。」完整直播內容，請至《鏡報》官方YT收看。

📺每週四中午 12:30《鏡爆又怎樣》

▶ 直播平台｜《鏡報》官方 YouTube

🎤 主持人｜總編輯 邱銘輝



